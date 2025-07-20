Dövizler / SFNC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SFNC: Simmons First National Corporation
20.06 USD 0.31 (1.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFNC fiyatı bugün -1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.91 ve Yüksek fiyatı olarak 20.37 aralığında işlem gördü.
Simmons First National Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFNC haberleri
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Simmons First National prices $325 million subordinated notes offering
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Simmons First National declares $0.2125 per share quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Why Simmons First National (SFNC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simmons First National director Teubner buys $74,925 in shares
- Simmons First chairman Makris buys $844k in company stock
- Simmons First EVP Compton buys $49k in company stock
- Simmons First EVP van Steenberg buys $249k in stock
- Simmons First EVP Hobbs buys $99k in company stock
- Simmons First National director Casteel buys $99k in shares
- Simmons First president Brogdon buys $139k in shares
- Simmons First National director Stackhouse buys $19,980 in stock
- Moody’s confirms Simmons First National ratings, outlook stable
- Simmons First National prices $300 million common stock offering
- Simmons First National stock falls after announcing public offering
- Simmons First National price target raised to $21 from $19 at DA Davidson
- Simmons First Ups Net Interest Margin
Günlük aralık
19.91 20.37
Yıllık aralık
17.20 25.93
- Önceki kapanış
- 20.37
- Açılış
- 20.29
- Satış
- 20.06
- Alış
- 20.36
- Düşük
- 19.91
- Yüksek
- 20.37
- Hacim
- 1.893 K
- Günlük değişim
- -1.52%
- Aylık değişim
- -2.48%
- 6 aylık değişim
- -3.51%
- Yıllık değişim
- -6.39%
21 Eylül, Pazar