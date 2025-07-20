货币 / SFNC
SFNC: Simmons First National Corporation
19.94 USD 0.20 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SFNC汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点19.84和高点20.06进行交易。
关注Simmons First National Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFNC新闻
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Simmons First National prices $325 million subordinated notes offering
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Simmons First National declares $0.2125 per share quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Why Simmons First National (SFNC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simmons First National director Teubner buys $74,925 in shares
- Simmons First chairman Makris buys $844k in company stock
- Simmons First EVP Compton buys $49k in company stock
- Simmons First EVP van Steenberg buys $249k in stock
- Simmons First EVP Hobbs buys $99k in company stock
- Simmons First National director Casteel buys $99k in shares
- Simmons First president Brogdon buys $139k in shares
- Simmons First National director Stackhouse buys $19,980 in stock
- Moody’s confirms Simmons First National ratings, outlook stable
- Simmons First National prices $300 million common stock offering
- Simmons First National stock falls after announcing public offering
- Simmons First National price target raised to $21 from $19 at DA Davidson
- Simmons First Ups Net Interest Margin
日范围
19.84 20.06
年范围
17.20 25.93
- 前一天收盘价
- 19.74
- 开盘价
- 19.84
- 卖价
- 19.94
- 买价
- 20.24
- 最低价
- 19.84
- 最高价
- 20.06
- 交易量
- 247
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- -3.06%
- 6个月变化
- -4.09%
- 年变化
- -6.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值