Devises / SFNC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SFNC: Simmons First National Corporation
20.06 USD 0.31 (1.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SFNC a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.91 et à un maximum de 20.37.
Suivez la dynamique Simmons First National Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFNC Nouvelles
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Simmons First National prices $325 million subordinated notes offering
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Simmons First National declares $0.2125 per share quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Why Simmons First National (SFNC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simmons First National director Teubner buys $74,925 in shares
- Simmons First chairman Makris buys $844k in company stock
- Simmons First EVP Compton buys $49k in company stock
- Simmons First EVP van Steenberg buys $249k in stock
- Simmons First EVP Hobbs buys $99k in company stock
- Simmons First National director Casteel buys $99k in shares
- Simmons First president Brogdon buys $139k in shares
- Simmons First National director Stackhouse buys $19,980 in stock
- Moody’s confirms Simmons First National ratings, outlook stable
- Simmons First National prices $300 million common stock offering
- Simmons First National stock falls after announcing public offering
- Simmons First National price target raised to $21 from $19 at DA Davidson
- Simmons First Ups Net Interest Margin
Range quotidien
19.91 20.37
Range Annuel
17.20 25.93
- Clôture Précédente
- 20.37
- Ouverture
- 20.29
- Bid
- 20.06
- Ask
- 20.36
- Plus Bas
- 19.91
- Plus Haut
- 20.37
- Volume
- 1.893 K
- Changement quotidien
- -1.52%
- Changement Mensuel
- -2.48%
- Changement à 6 Mois
- -3.51%
- Changement Annuel
- -6.39%
20 septembre, samedi