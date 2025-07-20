Divisas / SFNC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SFNC: Simmons First National Corporation
19.77 USD 0.03 (0.15%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SFNC de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.73, mientras que el máximo ha alcanzado 20.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simmons First National Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFNC News
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Simmons First National prices $325 million subordinated notes offering
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Simmons First National declares $0.2125 per share quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Why Simmons First National (SFNC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simmons First National director Teubner buys $74,925 in shares
- Simmons First chairman Makris buys $844k in company stock
- Simmons First EVP Compton buys $49k in company stock
- Simmons First EVP van Steenberg buys $249k in stock
- Simmons First EVP Hobbs buys $99k in company stock
- Simmons First National director Casteel buys $99k in shares
- Simmons First president Brogdon buys $139k in shares
- Simmons First National director Stackhouse buys $19,980 in stock
- Moody’s confirms Simmons First National ratings, outlook stable
- Simmons First National prices $300 million common stock offering
- Simmons First National stock falls after announcing public offering
- Simmons First National price target raised to $21 from $19 at DA Davidson
- Simmons First Ups Net Interest Margin
Rango diario
19.73 20.34
Rango anual
17.20 25.93
- Cierres anteriores
- 19.74
- Open
- 19.84
- Bid
- 19.77
- Ask
- 20.07
- Low
- 19.73
- High
- 20.34
- Volumen
- 1.862 K
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- -3.89%
- Cambio a 6 meses
- -4.91%
- Cambio anual
- -7.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B