クォートセクション
通貨 / SFNC
株に戻る

SFNC: Simmons First National Corporation

20.37 USD 0.60 (3.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SFNCの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり19.77の安値と20.39の高値で取引されました。

Simmons First National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SFNC News

1日のレンジ
19.77 20.39
1年のレンジ
17.20 25.93
以前の終値
19.77
始値
19.78
買値
20.37
買値
20.67
安値
19.77
高値
20.39
出来高
1.507 K
1日の変化
3.03%
1ヶ月の変化
-0.97%
6ヶ月の変化
-2.02%
1年の変化
-4.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K