SFNC: Simmons First National Corporation
20.37 USD 0.60 (3.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFNCの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり19.77の安値と20.39の高値で取引されました。
Simmons First National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
19.77 20.39
1年のレンジ
17.20 25.93
- 以前の終値
- 19.77
- 始値
- 19.78
- 買値
- 20.37
- 買値
- 20.67
- 安値
- 19.77
- 高値
- 20.39
- 出来高
- 1.507 K
- 1日の変化
- 3.03%
- 1ヶ月の変化
- -0.97%
- 6ヶ月の変化
- -2.02%
- 1年の変化
- -4.95%
