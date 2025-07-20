Валюты / SFNC
SFNC: Simmons First National Corporation
19.74 USD 0.24 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFNC за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.57, а максимальная — 19.94.
Следите за динамикой Simmons First National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SFNC
Дневной диапазон
19.57 19.94
Годовой диапазон
17.20 25.93
- Предыдущее закрытие
- 19.98
- Open
- 19.90
- Bid
- 19.74
- Ask
- 20.04
- Low
- 19.57
- High
- 19.94
- Объем
- 1.386 K
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -4.04%
- 6-месячное изменение
- -5.05%
- Годовое изменение
- -7.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.