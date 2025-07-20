Moedas / SFNC
SFNC: Simmons First National Corporation
20.03 USD 0.26 (1.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SFNC para hoje mudou para 1.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.77 e o mais alto foi 20.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Simmons First National Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SFNC Notícias
Faixa diária
19.77 20.32
Faixa anual
17.20 25.93
- Fechamento anterior
- 19.77
- Open
- 19.78
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Low
- 19.77
- High
- 20.32
- Volume
- 274
- Mudança diária
- 1.32%
- Mudança mensal
- -2.63%
- Mudança de 6 meses
- -3.66%
- Mudança anual
- -6.53%
