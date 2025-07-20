Währungen / SFNC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SFNC: Simmons First National Corporation
20.37 USD 0.60 (3.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFNC hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.77 bis zu einem Hoch von 20.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simmons First National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFNC News
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Simmons First National prices $325 million subordinated notes offering
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Best Income Stocks to Buy for September 3rd
- Simmons First National declares $0.2125 per share quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Why Simmons First National (SFNC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simmons First National director Teubner buys $74,925 in shares
- Simmons First chairman Makris buys $844k in company stock
- Simmons First EVP Compton buys $49k in company stock
- Simmons First EVP van Steenberg buys $249k in stock
- Simmons First EVP Hobbs buys $99k in company stock
- Simmons First National director Casteel buys $99k in shares
- Simmons First president Brogdon buys $139k in shares
- Simmons First National director Stackhouse buys $19,980 in stock
- Moody’s confirms Simmons First National ratings, outlook stable
- Simmons First National prices $300 million common stock offering
- Simmons First National stock falls after announcing public offering
- Simmons First National price target raised to $21 from $19 at DA Davidson
- Simmons First Ups Net Interest Margin
Tagesspanne
19.77 20.39
Jahresspanne
17.20 25.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.77
- Eröffnung
- 19.78
- Bid
- 20.37
- Ask
- 20.67
- Tief
- 19.77
- Hoch
- 20.39
- Volumen
- 1.507 K
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- -0.97%
- 6-Monatsänderung
- -2.02%
- Jahresänderung
- -4.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K