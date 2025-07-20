QuotazioniSezioni
Valute / SFNC
Tornare a Azioni

SFNC: Simmons First National Corporation

20.06 USD 0.31 (1.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFNC ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.91 e ad un massimo di 20.37.

Segui le dinamiche di Simmons First National Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SFNC News

Intervallo Giornaliero
19.91 20.37
Intervallo Annuale
17.20 25.93
Chiusura Precedente
20.37
Apertura
20.29
Bid
20.06
Ask
20.36
Minimo
19.91
Massimo
20.37
Volume
1.893 K
Variazione giornaliera
-1.52%
Variazione Mensile
-2.48%
Variazione Semestrale
-3.51%
Variazione Annuale
-6.39%
20 settembre, sabato