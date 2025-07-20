Valute / SFNC
SFNC: Simmons First National Corporation
20.06 USD 0.31 (1.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFNC ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.91 e ad un massimo di 20.37.
Segui le dinamiche di Simmons First National Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SFNC News
Intervallo Giornaliero
19.91 20.37
Intervallo Annuale
17.20 25.93
- Chiusura Precedente
- 20.37
- Apertura
- 20.29
- Bid
- 20.06
- Ask
- 20.36
- Minimo
- 19.91
- Massimo
- 20.37
- Volume
- 1.893 K
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- -2.48%
- Variazione Semestrale
- -3.51%
- Variazione Annuale
- -6.39%
20 settembre, sabato