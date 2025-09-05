Dövizler / SFM
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
120.41 USD 2.34 (1.91%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFM fiyatı bugün -1.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.51 ve Yüksek fiyatı olarak 122.31 aralığında işlem gördü.
Sprouts Farmers Market Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
119.51 122.31
Yıllık aralık
109.69 182.00
- Önceki kapanış
- 122.75
- Açılış
- 121.96
- Satış
- 120.41
- Alış
- 120.71
- Düşük
- 119.51
- Yüksek
- 122.31
- Hacim
- 7.734 K
- Günlük değişim
- -1.91%
- Aylık değişim
- -13.02%
- 6 aylık değişim
- -20.51%
- Yıllık değişim
- 9.26%
21 Eylül, Pazar