SFM: Sprouts Farmers Market Inc

120.41 USD 2.34 (1.91%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SFM fiyatı bugün -1.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.51 ve Yüksek fiyatı olarak 122.31 aralığında işlem gördü.

Sprouts Farmers Market Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
119.51 122.31
Yıllık aralık
109.69 182.00
Önceki kapanış
122.75
Açılış
121.96
Satış
120.41
Alış
120.71
Düşük
119.51
Yüksek
122.31
Hacim
7.734 K
Günlük değişim
-1.91%
Aylık değişim
-13.02%
6 aylık değişim
-20.51%
Yıllık değişim
9.26%
21 Eylül, Pazar