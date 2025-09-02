クォートセクション
SFM
SFM: Sprouts Farmers Market Inc

122.75 USD 0.61 (0.49%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SFMの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり121.94の安値と124.94の高値で取引されました。

Sprouts Farmers Market Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
121.94 124.94
1年のレンジ
109.69 182.00
以前の終値
123.36
始値
123.10
買値
122.75
買値
123.05
安値
121.94
高値
124.94
出来高
6.829 K
1日の変化
-0.49%
1ヶ月の変化
-11.33%
6ヶ月の変化
-18.97%
1年の変化
11.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K