通貨 / SFM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
122.75 USD 0.61 (0.49%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFMの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり121.94の安値と124.94の高値で取引されました。
Sprouts Farmers Market Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFM News
- Performance Food (PFGC) Surges 3.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sprouts Farmers (SFM) Loses 14.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- Why Sprouts Farmers (SFM) Dipped More Than Broader Market Today
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- バーレンバーグ氏、スプラウツ・ファーマーズ・マーケットCTO、58.8万ドル相当の株式を売却
- Bahrenburg, Sprouts Farmers Market CTO, sells $588k in stock
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- スプラウツ・ファーマーズ・マーケットの店舗最高責任者が100万ドル相当の株式を売却
- Sprouts farmers market chief stores officer sells $1m in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Sprouts Farmers Market chief stores officer sells $48,491 in stock
- Sprouts farmers market CFO Valentine sells $48k in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Sprouts Farmers Market Is Digesting The Valuation Re-Rating (NASDAQ:SFM)
- Sprouts Farmers Market: Increased Appeal After Stock Correction (Upgrade) (NASDAQ:SFM)
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Implied Volatility Surging for Sprouts Farmers Market Stock Options
- Here's Why Sprouts Farmers (SFM) is a Strong Growth Stock
- Is Sprouts Farmers Market (SFM) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
1日のレンジ
121.94 124.94
1年のレンジ
109.69 182.00
- 以前の終値
- 123.36
- 始値
- 123.10
- 買値
- 122.75
- 買値
- 123.05
- 安値
- 121.94
- 高値
- 124.94
- 出来高
- 6.829 K
- 1日の変化
- -0.49%
- 1ヶ月の変化
- -11.33%
- 6ヶ月の変化
- -18.97%
- 1年の変化
- 11.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K