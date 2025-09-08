Devises / SFM
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
120.41 USD 2.34 (1.91%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SFM a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.51 et à un maximum de 122.31.
Suivez la dynamique Sprouts Farmers Market Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SFM Nouvelles
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Performance Food (PFGC) Surges 3.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sprouts Farmers (SFM) Loses 14.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- Why Sprouts Farmers (SFM) Dipped More Than Broader Market Today
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Bahrenburg, directeur technique de Sprouts Farmers Market, vend des actions pour 588k€
- Bahrenburg, Sprouts Farmers Market CTO, sells $588k in stock
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Le directeur des magasins de Sprouts Farmers Market vend des actions pour 1 million €
- Sprouts farmers market chief stores officer sells $1m in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Le directeur des magasins de Sprouts Farmers Market vend des actions pour 48.491€
- Sprouts Farmers Market chief stores officer sells $48,491 in stock
- Le directeur financier de Sprouts Farmers Market vend des actions pour 48.071€
- Sprouts farmers market CFO Valentine sells $48k in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Sprouts Farmers Market Is Digesting The Valuation Re-Rating (NASDAQ:SFM)
- Sprouts Farmers Market: Increased Appeal After Stock Correction (Upgrade) (NASDAQ:SFM)
Range quotidien
119.51 122.31
Range Annuel
109.69 182.00
- Clôture Précédente
- 122.75
- Ouverture
- 121.96
- Bid
- 120.41
- Ask
- 120.71
- Plus Bas
- 119.51
- Plus Haut
- 122.31
- Volume
- 7.734 K
- Changement quotidien
- -1.91%
- Changement Mensuel
- -13.02%
- Changement à 6 Mois
- -20.51%
- Changement Annuel
- 9.26%
