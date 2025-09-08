CotationsSections
SFM: Sprouts Farmers Market Inc

120.41 USD 2.34 (1.91%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SFM a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.51 et à un maximum de 122.31.

Suivez la dynamique Sprouts Farmers Market Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
119.51 122.31
Range Annuel
109.69 182.00
Clôture Précédente
122.75
Ouverture
121.96
Bid
120.41
Ask
120.71
Plus Bas
119.51
Plus Haut
122.31
Volume
7.734 K
Changement quotidien
-1.91%
Changement Mensuel
-13.02%
Changement à 6 Mois
-20.51%
Changement Annuel
9.26%
