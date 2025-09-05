Währungen / SFM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
122.75 USD 0.61 (0.49%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFM hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.94 bis zu einem Hoch von 124.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprouts Farmers Market Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFM News
- Performance Food (PFGC) Surges 3.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sprouts Farmers (SFM) Loses 14.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- Why Sprouts Farmers (SFM) Dipped More Than Broader Market Today
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Sprouts Farmers Market: Technologie-Chef verkauft Aktien im Wert von 588.000 $
- Bahrenburg, Sprouts Farmers Market CTO, sells $588k in stock
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Sprouts Farmers Market: Führungskraft verkauft Aktien im Wert von 1 Mio. US-Dollar
- Sprouts farmers market chief stores officer sells $1m in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Insider-Verkauf bei Sprouts Farmers Market: Führungskraft veräußert Aktien im Wert von 48.491 $
- Sprouts Farmers Market chief stores officer sells $48,491 in stock
- Sprouts Farmers Market: CFO verkauft Aktien im Wert von 48.000 $
- Sprouts farmers market CFO Valentine sells $48k in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Sprouts Farmers Market Is Digesting The Valuation Re-Rating (NASDAQ:SFM)
- Sprouts Farmers Market: Increased Appeal After Stock Correction (Upgrade) (NASDAQ:SFM)
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Implied Volatility Surging for Sprouts Farmers Market Stock Options
Tagesspanne
121.94 124.94
Jahresspanne
109.69 182.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.36
- Eröffnung
- 123.10
- Bid
- 122.75
- Ask
- 123.05
- Tief
- 121.94
- Hoch
- 124.94
- Volumen
- 6.829 K
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- -11.33%
- 6-Monatsänderung
- -18.97%
- Jahresänderung
- 11.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K