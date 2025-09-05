KurseKategorien
SFM: Sprouts Farmers Market Inc

122.75 USD 0.61 (0.49%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SFM hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.94 bis zu einem Hoch von 124.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sprouts Farmers Market Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
121.94 124.94
Jahresspanne
109.69 182.00
Vorheriger Schlusskurs
123.36
Eröffnung
123.10
Bid
122.75
Ask
123.05
Tief
121.94
Hoch
124.94
Volumen
6.829 K
Tagesänderung
-0.49%
Monatsänderung
-11.33%
6-Monatsänderung
-18.97%
Jahresänderung
11.39%
