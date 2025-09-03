통화 / SFM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
120.41 USD 2.34 (1.91%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SFM 환율이 오늘 -1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 119.51이고 고가는 122.31이었습니다.
Sprouts Farmers Market Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFM News
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Performance Food (PFGC) Surges 3.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sprouts Farmers (SFM) Loses 14.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- Why Sprouts Farmers (SFM) Dipped More Than Broader Market Today
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- 바렌부르크, Sprouts Farmers Market CTO, 주식 58만 8천 달러 매도
- Bahrenburg, Sprouts Farmers Market CTO, sells $588k in stock
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- 스프라우츠 파머스 마켓 최고 매장 책임자, 1백만 달러 상당 주식 매도
- Sprouts farmers market chief stores officer sells $1m in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Sprouts Farmers Market chief stores officer sells $48,491 in stock
- Sprouts farmers market CFO Valentine sells $48k in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Sprouts Farmers Market Is Digesting The Valuation Re-Rating (NASDAQ:SFM)
- Sprouts Farmers Market: Increased Appeal After Stock Correction (Upgrade) (NASDAQ:SFM)
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Implied Volatility Surging for Sprouts Farmers Market Stock Options
- Here's Why Sprouts Farmers (SFM) is a Strong Growth Stock
일일 변동 비율
119.51 122.31
년간 변동
109.69 182.00
- 이전 종가
- 122.75
- 시가
- 121.96
- Bid
- 120.41
- Ask
- 120.71
- 저가
- 119.51
- 고가
- 122.31
- 볼륨
- 7.734 K
- 일일 변동
- -1.91%
- 월 변동
- -13.02%
- 6개월 변동
- -20.51%
- 년간 변동율
- 9.26%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K