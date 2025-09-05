Valute / SFM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
120.41 USD 2.34 (1.91%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFM ha avuto una variazione del -1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.51 e ad un massimo di 122.31.
Segui le dinamiche di Sprouts Farmers Market Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFM News
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Performance Food (PFGC) Surges 3.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Sprouts Farmers (SFM) Loses 14.8% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- Why Sprouts Farmers (SFM) Dipped More Than Broader Market Today
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Why Sprouts Farmers (SFM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Bahrenburg, CTO di Sprouts Farmers Market, vende azioni per 588 mila dollari
- Bahrenburg, Sprouts Farmers Market CTO, sells $588k in stock
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Il direttore operativo di Sprouts Farmers Market vende azioni per 1 milione di dollari
- Sprouts farmers market chief stores officer sells $1m in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Sprouts Farmers Market chief stores officer sells $48,491 in stock
- Sprouts farmers market CFO Valentine sells $48k in stock
- Sprouts Farmers (SFM) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Sprouts Farmers Market Is Digesting The Valuation Re-Rating (NASDAQ:SFM)
- Sprouts Farmers Market: Increased Appeal After Stock Correction (Upgrade) (NASDAQ:SFM)
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Implied Volatility Surging for Sprouts Farmers Market Stock Options
Intervallo Giornaliero
119.51 122.31
Intervallo Annuale
109.69 182.00
- Chiusura Precedente
- 122.75
- Apertura
- 121.96
- Bid
- 120.41
- Ask
- 120.71
- Minimo
- 119.51
- Massimo
- 122.31
- Volume
- 7.734 K
- Variazione giornaliera
- -1.91%
- Variazione Mensile
- -13.02%
- Variazione Semestrale
- -20.51%
- Variazione Annuale
- 9.26%
20 settembre, sabato