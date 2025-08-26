货币 / SFM
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
124.67 USD 0.85 (0.68%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SFM汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点124.64和高点126.85进行交易。
关注Sprouts Farmers Market Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
124.64 126.85
年范围
109.69 182.00
- 前一天收盘价
- 125.52
- 开盘价
- 126.00
- 卖价
- 124.67
- 买价
- 124.97
- 最低价
- 124.64
- 最高价
- 126.85
- 交易量
- 852
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- -9.95%
- 6个月变化
- -17.70%
- 年变化
- 13.13%
