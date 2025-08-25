Валюты / SFM
SFM: Sprouts Farmers Market Inc
125.52 USD 3.36 (2.61%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFM за сегодня изменился на -2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.08, а максимальная — 128.40.
Следите за динамикой Sprouts Farmers Market Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
125.08 128.40
Годовой диапазон
109.69 182.00
- Предыдущее закрытие
- 128.88
- Open
- 128.27
- Bid
- 125.52
- Ask
- 125.82
- Low
- 125.08
- High
- 128.40
- Объем
- 8.918 K
- Дневное изменение
- -2.61%
- Месячное изменение
- -9.33%
- 6-месячное изменение
- -17.14%
- Годовое изменение
- 13.90%
