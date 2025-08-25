КотировкиРазделы
SFM: Sprouts Farmers Market Inc

125.52 USD 3.36 (2.61%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SFM за сегодня изменился на -2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.08, а максимальная — 128.40.

Следите за динамикой Sprouts Farmers Market Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
125.08 128.40
Годовой диапазон
109.69 182.00
Предыдущее закрытие
128.88
Open
128.27
Bid
125.52
Ask
125.82
Low
125.08
High
128.40
Объем
8.918 K
Дневное изменение
-2.61%
Месячное изменение
-9.33%
6-месячное изменение
-17.14%
Годовое изменение
13.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.