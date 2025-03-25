Dövizler / SFLO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.52 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFLO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.45 ve Yüksek fiyatı olarak 29.92 aralığında işlem gördü.
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFLO haberleri
- Is Now the Time to Buy Small-Cap Stocks?
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- CALF: This Struggling Cash Cows ETF Needed A Strategy Change — And It Got One (CALF)
- Civitas Resources Focuses On Debt Paydown, Asset Sales For FY25 Growth: Analyst - Civitas Resources (NYSE:CIVI)
Günlük aralık
29.45 29.92
Yıllık aralık
20.48 29.94
- Önceki kapanış
- 29.52
- Açılış
- 29.61
- Satış
- 29.52
- Alış
- 29.82
- Düşük
- 29.45
- Yüksek
- 29.92
- Hacim
- 130
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.46%
- 6 aylık değişim
- 20.54%
- Yıllık değişim
- 10.52%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.652 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -0.6%
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%