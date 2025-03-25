FiyatlarBölümler
Dövizler / SFLO
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

29.52 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SFLO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.45 ve Yüksek fiyatı olarak 29.92 aralığında işlem gördü.

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
29.45 29.92
Yıllık aralık
20.48 29.94
Önceki kapanış
29.52
Açılış
29.61
Satış
29.52
Alış
29.82
Düşük
29.45
Yüksek
29.92
Hacim
130
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
2.46%
6 aylık değişim
20.54%
Yıllık değişim
10.52%
