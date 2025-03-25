CotizacionesSecciones
Divisas / SFLO
Volver a Acciones

SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

29.66 USD 0.14 (0.47%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SFLO de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.51, mientras que el máximo ha alcanzado 29.67.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SFLO News

Rango diario
29.51 29.67
Rango anual
20.48 29.94
Cierres anteriores
29.52
Open
29.56
Bid
29.66
Ask
29.96
Low
29.51
High
29.67
Volumen
6
Cambio diario
0.47%
Cambio mensual
2.95%
Cambio a 6 meses
21.11%
Cambio anual
11.04%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%