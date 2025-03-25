Währungen / SFLO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.66 USD 0.14 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFLO hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.51 bis zu einem Hoch von 29.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFLO News
- Is Now the Time to Buy Small-Cap Stocks?
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- CALF: This Struggling Cash Cows ETF Needed A Strategy Change — And It Got One (CALF)
- Civitas Resources Focuses On Debt Paydown, Asset Sales For FY25 Growth: Analyst - Civitas Resources (NYSE:CIVI)
Tagesspanne
29.51 29.67
Jahresspanne
20.48 29.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.52
- Eröffnung
- 29.56
- Bid
- 29.66
- Ask
- 29.96
- Tief
- 29.51
- Hoch
- 29.67
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 2.95%
- 6-Monatsänderung
- 21.11%
- Jahresänderung
- 11.04%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%