通貨 / SFLO
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.66 USD 0.14 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFLOの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり29.51の安値と29.67の高値で取引されました。
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFLO News
1日のレンジ
29.51 29.67
1年のレンジ
20.48 29.94
- 以前の終値
- 29.52
- 始値
- 29.56
- 買値
- 29.66
- 買値
- 29.96
- 安値
- 29.51
- 高値
- 29.67
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 2.95%
- 6ヶ月の変化
- 21.11%
- 1年の変化
- 11.04%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%