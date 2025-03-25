Валюты / SFLO
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.66 USD 0.14 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFLO за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.51, а максимальная — 29.67.
Следите за динамикой VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.51 29.67
Годовой диапазон
20.48 29.94
- Предыдущее закрытие
- 29.52
- Open
- 29.56
- Bid
- 29.66
- Ask
- 29.96
- Low
- 29.51
- High
- 29.67
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 2.95%
- 6-месячное изменение
- 21.11%
- Годовое изменение
- 11.04%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%