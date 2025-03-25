КотировкиРазделы
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

29.66 USD 0.14 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SFLO за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.51, а максимальная — 29.67.

Следите за динамикой VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.51 29.67
Годовой диапазон
20.48 29.94
Предыдущее закрытие
29.52
Open
29.56
Bid
29.66
Ask
29.96
Low
29.51
High
29.67
Объем
6
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
21.11%
Годовое изменение
11.04%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%