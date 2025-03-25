CotaçõesSeções
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

29.66 USD 0.14 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SFLO para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.51 e o mais alto foi 29.67.

Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
29.51 29.67
Faixa anual
20.48 29.94
Fechamento anterior
29.52
Open
29.56
Bid
29.66
Ask
29.96
Low
29.51
High
29.67
Volume
6
Mudança diária
0.47%
Mudança mensal
2.95%
Mudança de 6 meses
21.11%
Mudança anual
11.04%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%