Moedas / SFLO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.66 USD 0.14 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SFLO para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.51 e o mais alto foi 29.67.
Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFLO Notícias
- Is Now the Time to Buy Small-Cap Stocks?
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- CALF: This Struggling Cash Cows ETF Needed A Strategy Change — And It Got One (CALF)
- Civitas Resources Focuses On Debt Paydown, Asset Sales For FY25 Growth: Analyst - Civitas Resources (NYSE:CIVI)
Faixa diária
29.51 29.67
Faixa anual
20.48 29.94
- Fechamento anterior
- 29.52
- Open
- 29.56
- Bid
- 29.66
- Ask
- 29.96
- Low
- 29.51
- High
- 29.67
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 2.95%
- Mudança de 6 meses
- 21.11%
- Mudança anual
- 11.04%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%