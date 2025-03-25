QuotazioniSezioni
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

29.66 USD 0.14 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFLO ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.51 e ad un massimo di 29.67.

Segui le dinamiche di VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.51 29.67
Intervallo Annuale
20.48 29.94
Chiusura Precedente
29.52
Apertura
29.56
Bid
29.66
Ask
29.96
Minimo
29.51
Massimo
29.67
Volume
6
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
2.95%
Variazione Semestrale
21.11%
Variazione Annuale
11.04%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%