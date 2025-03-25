Valute / SFLO
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.66 USD 0.14 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFLO ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.51 e ad un massimo di 29.67.
Segui le dinamiche di VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.51 29.67
Intervallo Annuale
20.48 29.94
- Chiusura Precedente
- 29.52
- Apertura
- 29.56
- Bid
- 29.66
- Ask
- 29.96
- Minimo
- 29.51
- Massimo
- 29.67
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 2.95%
- Variazione Semestrale
- 21.11%
- Variazione Annuale
- 11.04%
