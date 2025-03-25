CotationsSections
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

29.66 USD 0.14 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SFLO a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.51 et à un maximum de 29.67.

Suivez la dynamique VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

SFLO Nouvelles

Range quotidien
29.51 29.67
Range Annuel
20.48 29.94
Clôture Précédente
29.52
Ouverture
29.56
Bid
29.66
Ask
29.96
Plus Bas
29.51
Plus Haut
29.67
Volume
6
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
2.95%
Changement à 6 Mois
21.11%
Changement Annuel
11.04%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%