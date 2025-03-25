Devises / SFLO
SFLO: VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
29.66 USD 0.14 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SFLO a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.51 et à un maximum de 29.67.
Suivez la dynamique VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFLO Nouvelles
Range quotidien
29.51 29.67
Range Annuel
20.48 29.94
- Clôture Précédente
- 29.52
- Ouverture
- 29.56
- Bid
- 29.66
- Ask
- 29.96
- Plus Bas
- 29.51
- Plus Haut
- 29.67
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 2.95%
- Changement à 6 Mois
- 21.11%
- Changement Annuel
- 11.04%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%