Dövizler / SFBS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc
84.13 USD 1.88 (2.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFBS fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.49 ve Yüksek fiyatı olarak 85.58 aralığında işlem gördü.
ServisFirst Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFBS haberleri
- ServisFirst Bancshares 0,335 dolar çeyreklik temettü açıkladı
- ServisFirst Bancshares declares $0.335 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights ServisFirst Bancshares, WSFS Financial and Provident Financial Services
- ServisFirst (SFBS) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- 3 Stocks to Consider From the Thriving Savings & Loan Industry
- ServisFirst Bancshares: Rosy Earnings Outlook Seems Priced In (NYSE:SFBS)
- Do Options Traders Know Something About SFBS Stock We Don't?
- ServisFirst Bancshares EPS Jumps in Q2
- ServisFirst (SFBS) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- ServisFirst Bancshares stock price target raised to $90 by Piper Sandler
- ServisFirst Bancshares Q2 Profit Up 18%
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ServisFirst SFBS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ServisFirst Bancshares Q2 2025 revenue miss impacts stock
- ServisFirst (SFBS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ServisFirst Bancshares earnings matched, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- ServisFirst Bancshares, Inc. Declares Second Quarter Cash Dividend
- ServisFirst Bancshares: Shares Are Dangerously Approaching A Downgrade (NYSE:SFBS)
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Günlük aralık
83.49 85.58
Yıllık aralık
66.48 101.37
- Önceki kapanış
- 86.01
- Açılış
- 85.44
- Satış
- 84.13
- Alış
- 84.43
- Düşük
- 83.49
- Yüksek
- 85.58
- Hacim
- 383
- Günlük değişim
- -2.19%
- Aylık değişim
- -3.77%
- 6 aylık değişim
- 2.77%
- Yıllık değişim
- 7.14%
21 Eylül, Pazar