Currencies / SFBS
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc
83.07 USD 0.85 (1.01%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SFBS exchange rate has changed by -1.01% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 82.02 and at a high of 83.45.
Follow ServisFirst Bancshares Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFBS News
- ServisFirst Bancshares declares $0.335 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights ServisFirst Bancshares, WSFS Financial and Provident Financial Services
- ServisFirst (SFBS) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- 3 Stocks to Consider From the Thriving Savings & Loan Industry
- ServisFirst Bancshares: Rosy Earnings Outlook Seems Priced In (NYSE:SFBS)
- Do Options Traders Know Something About SFBS Stock We Don't?
- ServisFirst Bancshares EPS Jumps in Q2
- ServisFirst (SFBS) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- ServisFirst Bancshares stock price target raised to $90 by Piper Sandler
- ServisFirst Bancshares Q2 Profit Up 18%
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ServisFirst SFBS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ServisFirst Bancshares Q2 2025 revenue miss impacts stock
- ServisFirst (SFBS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ServisFirst Bancshares earnings matched, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- ServisFirst Bancshares, Inc. Declares Second Quarter Cash Dividend
- ServisFirst Bancshares: Shares Are Dangerously Approaching A Downgrade (NYSE:SFBS)
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
Daily Range
82.02 83.45
Year Range
66.48 101.37
- Previous Close
- 83.92
- Open
- 82.89
- Bid
- 83.07
- Ask
- 83.37
- Low
- 82.02
- High
- 83.45
- Volume
- 186
- Daily Change
- -1.01%
- Month Change
- -4.99%
- 6 Months Change
- 1.48%
- Year Change
- 5.79%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%