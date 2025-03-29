货币 / SFBS
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc
83.24 USD 0.68 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SFBS汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点82.02和高点83.45进行交易。
关注ServisFirst Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SFBS新闻
- ServisFirst Bancshares宣布派发每股0.335美元季度股息
- ServisFirst Bancshares declares $0.335 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights ServisFirst Bancshares, WSFS Financial and Provident Financial Services
- ServisFirst (SFBS) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- 3 Stocks to Consider From the Thriving Savings & Loan Industry
- ServisFirst Bancshares: Rosy Earnings Outlook Seems Priced In (NYSE:SFBS)
- Do Options Traders Know Something About SFBS Stock We Don't?
- ServisFirst Bancshares EPS Jumps in Q2
- ServisFirst (SFBS) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- ServisFirst Bancshares stock price target raised to $90 by Piper Sandler
- ServisFirst Bancshares Q2 Profit Up 18%
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ServisFirst SFBS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ServisFirst Bancshares Q2 2025 revenue miss impacts stock
- ServisFirst (SFBS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ServisFirst Bancshares earnings matched, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- ServisFirst Bancshares, Inc. Declares Second Quarter Cash Dividend
- ServisFirst Bancshares: Shares Are Dangerously Approaching A Downgrade (NYSE:SFBS)
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
日范围
82.02 83.45
年范围
66.48 101.37
- 前一天收盘价
- 83.92
- 开盘价
- 82.89
- 卖价
- 83.24
- 买价
- 83.54
- 最低价
- 82.02
- 最高价
- 83.45
- 交易量
- 275
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- -4.79%
- 6个月变化
- 1.69%
- 年变化
- 6.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值