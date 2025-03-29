КотировкиРазделы
SFBS
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc

83.24 USD 0.68 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SFBS за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.02, а максимальная — 83.45.

Следите за динамикой ServisFirst Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
82.02 83.45
Годовой диапазон
66.48 101.37
Предыдущее закрытие
83.92
Open
82.89
Bid
83.24
Ask
83.54
Low
82.02
High
83.45
Объем
275
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
-4.79%
6-месячное изменение
1.69%
Годовое изменение
6.01%
