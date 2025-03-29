Валюты / SFBS
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc
83.24 USD 0.68 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFBS за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.02, а максимальная — 83.45.
Следите за динамикой ServisFirst Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SFBS
Дневной диапазон
82.02 83.45
Годовой диапазон
66.48 101.37
- Предыдущее закрытие
- 83.92
- Open
- 82.89
- Bid
- 83.24
- Ask
- 83.54
- Low
- 82.02
- High
- 83.45
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -4.79%
- 6-месячное изменение
- 1.69%
- Годовое изменение
- 6.01%
