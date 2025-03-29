Währungen / SFBS
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc
86.01 USD 2.52 (3.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFBS hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.77 bis zu einem Hoch von 86.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die ServisFirst Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFBS News
Tagesspanne
83.77 86.52
Jahresspanne
66.48 101.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.49
- Eröffnung
- 84.84
- Bid
- 86.01
- Ask
- 86.31
- Tief
- 83.77
- Hoch
- 86.52
- Volumen
- 697
- Tagesänderung
- 3.02%
- Monatsänderung
- -1.62%
- 6-Monatsänderung
- 5.07%
- Jahresänderung
- 9.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K