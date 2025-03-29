KurseKategorien
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc

86.01 USD 2.52 (3.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SFBS hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.77 bis zu einem Hoch von 86.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die ServisFirst Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
83.77 86.52
Jahresspanne
66.48 101.37
Vorheriger Schlusskurs
83.49
Eröffnung
84.84
Bid
86.01
Ask
86.31
Tief
83.77
Hoch
86.52
Volumen
697
Tagesänderung
3.02%
Monatsänderung
-1.62%
6-Monatsänderung
5.07%
Jahresänderung
9.54%
