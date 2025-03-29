通貨 / SFBS
SFBS: ServisFirst Bancshares Inc
83.49 USD 0.25 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFBSの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり83.32の安値と86.37の高値で取引されました。
ServisFirst Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
83.32 86.37
1年のレンジ
66.48 101.37
- 以前の終値
- 83.24
- 始値
- 83.59
- 買値
- 83.49
- 買値
- 83.79
- 安値
- 83.32
- 高値
- 86.37
- 出来高
- 226
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- -4.51%
- 6ヶ月の変化
- 1.99%
- 1年の変化
- 6.33%
