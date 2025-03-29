시세섹션
통화 / SFBS
주식로 돌아가기

SFBS: ServisFirst Bancshares Inc

84.13 USD 1.88 (2.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SFBS 환율이 오늘 -2.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 83.49이고 고가는 85.58이었습니다.

ServisFirst Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SFBS News

일일 변동 비율
83.49 85.58
년간 변동
66.48 101.37
이전 종가
86.01
시가
85.44
Bid
84.13
Ask
84.43
저가
83.49
고가
85.58
볼륨
383
일일 변동
-2.19%
월 변동
-3.77%
6개월 변동
2.77%
년간 변동율
7.14%
20 9월, 토요일