Dövizler / SEZL
SEZL: Sezzle Inc
91.60 USD 2.10 (2.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SEZL fiyatı bugün 2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.69 ve Yüksek fiyatı olarak 93.04 aralığında işlem gördü.
Sezzle Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SEZL haberleri
Günlük aralık
89.69 93.04
Yıllık aralık
24.86 477.53
- Önceki kapanış
- 89.50
- Açılış
- 89.69
- Satış
- 91.60
- Alış
- 91.90
- Düşük
- 89.69
- Yüksek
- 93.04
- Hacim
- 2.205 K
- Günlük değişim
- 2.35%
- Aylık değişim
- 0.08%
- 6 aylık değişim
- 170.05%
- Yıllık değişim
- -45.51%
21 Eylül, Pazar