FiyatlarBölümler
Dövizler / SEZL
Geri dön - Hisse senetleri

SEZL: Sezzle Inc

91.60 USD 2.10 (2.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SEZL fiyatı bugün 2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.69 ve Yüksek fiyatı olarak 93.04 aralığında işlem gördü.

Sezzle Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEZL haberleri

Günlük aralık
89.69 93.04
Yıllık aralık
24.86 477.53
Önceki kapanış
89.50
Açılış
89.69
Satış
91.60
Alış
91.90
Düşük
89.69
Yüksek
93.04
Hacim
2.205 K
Günlük değişim
2.35%
Aylık değişim
0.08%
6 aylık değişim
170.05%
Yıllık değişim
-45.51%
21 Eylül, Pazar