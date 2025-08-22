Валюты / SEZL
SEZL: Sezzle Inc
88.83 USD 1.25 (1.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEZL за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.51, а максимальная — 91.14.
Следите за динамикой Sezzle Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SEZL
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- SEZL Soars 128% in 6 Months: Is Buying Still an Option for Investors?
- Sezzle: Why 30x Forward FCF Still Makes Sense (NASDAQ:SEZL)
- Прогноз InvestingPro о падении акций Sezzle принес 51% доходности всего за 2 месяца
- InvestingPro’s bearish call on Sezzle delivers 51% return in just 2 months
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Can On-Demand's Popularity Continue to Help SEZL Pay Dividends?
- Sezzle: Possibly The Best GARP Opportunity In The BNPL Segment (NASDAQ:SEZL)
- Sezzle As A Speculative Buy: Balancing Risks And Growth Potential (NASDAQ:SEZL)
- Sezzle Stock: Explosive Growth And BNPL Tailwinds Drive Long-Term Upside (NASDAQ:SEZL)
- Wall Street Analysts Believe Sezzle Inc. (SEZL) Could Rally 49.63%: Here's is How to Trade
- Affirm's Tech Moat: Is Real-Time Underwriting the Differentiator?
- Why Sezzle Stock Tumbled 39% in August
- PayPal & Venmo Users to Get Early Access to Perplexity's Comet Browser
- Affirm's 0% APR Loans Play: Smart Growth Driver or Profitability Risk?
- Can Affirm Card Be the Next Evolution of Consumer Payments?
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- Affirm Earnings Beat. Guidance Above Views Despite Walmart Worries.
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- Meet the Growth Stock That's Crushing the Market
- Here's What Could Move Affirm Stock With Fiscal Q4 Earnings Due
- SEZL's GMV Soars: Is Customer Engagement Strategy Paying Off?
Дневной диапазон
86.51 91.14
Годовой диапазон
24.86 477.53
- Предыдущее закрытие
- 90.08
- Open
- 90.61
- Bid
- 88.83
- Ask
- 89.13
- Low
- 86.51
- High
- 91.14
- Объем
- 1.226 K
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -2.95%
- 6-месячное изменение
- 161.88%
- Годовое изменение
- -47.16%
