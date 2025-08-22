Währungen / SEZL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SEZL: Sezzle Inc
91.02 USD 1.52 (1.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEZL hat sich für heute um 1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.69 bis zu einem Hoch von 93.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sezzle Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEZL News
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- SEZL Soars 128% in 6 Months: Is Buying Still an Option for Investors?
- Sezzle: Why 30x Forward FCF Still Makes Sense (NASDAQ:SEZL)
- InvestingPro-Analyse zu Sezzle erzielt 51 % Rendite in nur zwei Monaten
- InvestingPro’s bearish call on Sezzle delivers 51% return in just 2 months
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Can On-Demand's Popularity Continue to Help SEZL Pay Dividends?
- Sezzle: Possibly The Best GARP Opportunity In The BNPL Segment (NASDAQ:SEZL)
- Sezzle As A Speculative Buy: Balancing Risks And Growth Potential (NASDAQ:SEZL)
- Sezzle Stock: Explosive Growth And BNPL Tailwinds Drive Long-Term Upside (NASDAQ:SEZL)
- Wall Street Analysts Believe Sezzle Inc. (SEZL) Could Rally 49.63%: Here's is How to Trade
- Affirm's Tech Moat: Is Real-Time Underwriting the Differentiator?
- Why Sezzle Stock Tumbled 39% in August
- PayPal & Venmo Users to Get Early Access to Perplexity's Comet Browser
- Affirm's 0% APR Loans Play: Smart Growth Driver or Profitability Risk?
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- Can Affirm Card Be the Next Evolution of Consumer Payments?
- The $7 Trillion “Trump Shock” About to Hit Wall Street
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- Affirm Earnings Beat. Guidance Above Views Despite Walmart Worries.
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- Meet the Growth Stock That's Crushing the Market
- Here's What Could Move Affirm Stock With Fiscal Q4 Earnings Due
- SEZL's GMV Soars: Is Customer Engagement Strategy Paying Off?
Tagesspanne
89.69 93.04
Jahresspanne
24.86 477.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.50
- Eröffnung
- 89.69
- Bid
- 91.02
- Ask
- 91.32
- Tief
- 89.69
- Hoch
- 93.04
- Volumen
- 792
- Tagesänderung
- 1.70%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- 168.34%
- Jahresänderung
- -45.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K