Dövizler / SEER
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SEER: Seer Inc - Class A
2.23 USD 0.03 (1.36%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SEER fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.14 ve Yüksek fiyatı olarak 2.24 aralığında işlem gördü.
Seer Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEER haberleri
- Seer (SEER) Q2 Revenue Jumps 32%
- Seer, Inc. (SEER) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Seer (SEER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seer earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Seer notifies Nasdaq of audit committee non-compliance, directors elected
- Seer director Nishar Dipchand sells shares worth $62,935
- Seer’s Proteograph Platform Enables Unprecedented 20,000-Sample Proteomics Study with Korea University to Develop AI-Driven Diagnostics for Cancers in Young Adults
- Seer Inc. unveils advanced proteomics suite
- Seer, Inc. (SEER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.14 2.24
Yıllık aralık
1.62 2.63
- Önceki kapanış
- 2.20
- Açılış
- 2.22
- Satış
- 2.23
- Alış
- 2.53
- Düşük
- 2.14
- Yüksek
- 2.24
- Hacim
- 412
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- 8.78%
- 6 aylık değişim
- 29.65%
- Yıllık değişim
- 12.63%
21 Eylül, Pazar