SEER: Seer Inc - Class A
2.23 USD 0.03 (1.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEER ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.14 e ad un massimo di 2.24.
Segui le dinamiche di Seer Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SEER News
- Seer (SEER) Q2 Revenue Jumps 32%
- Seer, Inc. (SEER) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Seer (SEER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seer earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Seer notifies Nasdaq of audit committee non-compliance, directors elected
- Seer director Nishar Dipchand sells shares worth $62,935
- Seer’s Proteograph Platform Enables Unprecedented 20,000-Sample Proteomics Study with Korea University to Develop AI-Driven Diagnostics for Cancers in Young Adults
- Seer Inc. unveils advanced proteomics suite
- Seer, Inc. (SEER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.14 2.24
Intervallo Annuale
1.62 2.63
- Chiusura Precedente
- 2.20
- Apertura
- 2.22
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Minimo
- 2.14
- Massimo
- 2.24
- Volume
- 412
- Variazione giornaliera
- 1.36%
- Variazione Mensile
- 8.78%
- Variazione Semestrale
- 29.65%
- Variazione Annuale
- 12.63%
21 settembre, domenica