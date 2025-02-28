Devises / SEER
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SEER: Seer Inc - Class A
2.23 USD 0.03 (1.36%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SEER a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.14 et à un maximum de 2.24.
Suivez la dynamique Seer Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEER Nouvelles
- Seer (SEER) Q2 Revenue Jumps 32%
- Seer, Inc. (SEER) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Seer (SEER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seer earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Seer notifies Nasdaq of audit committee non-compliance, directors elected
- Seer director Nishar Dipchand sells shares worth $62,935
- Seer’s Proteograph Platform Enables Unprecedented 20,000-Sample Proteomics Study with Korea University to Develop AI-Driven Diagnostics for Cancers in Young Adults
- Seer Inc. unveils advanced proteomics suite
- Seer, Inc. (SEER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.14 2.24
Range Annuel
1.62 2.63
- Clôture Précédente
- 2.20
- Ouverture
- 2.22
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Plus Bas
- 2.14
- Plus Haut
- 2.24
- Volume
- 412
- Changement quotidien
- 1.36%
- Changement Mensuel
- 8.78%
- Changement à 6 Mois
- 29.65%
- Changement Annuel
- 12.63%
20 septembre, samedi