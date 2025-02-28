Divisas / SEER
SEER: Seer Inc - Class A
2.06 USD 0.03 (1.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEER de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.03, mientras que el máximo ha alcanzado 2.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seer Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SEER News
Rango diario
2.03 2.09
Rango anual
1.62 2.63
- Cierres anteriores
- 2.09
- Open
- 2.03
- Bid
- 2.06
- Ask
- 2.36
- Low
- 2.03
- High
- 2.09
- Volumen
- 263
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- 0.49%
- Cambio a 6 meses
- 19.77%
- Cambio anual
- 4.04%
