Moedas / SEER
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SEER: Seer Inc - Class A
2.19 USD 0.13 (6.31%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SEER para hoje mudou para 6.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.10 e o mais alto foi 2.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Seer Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEER Notícias
- Seer (SEER) Q2 Revenue Jumps 32%
- Seer, Inc. (SEER) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Seer (SEER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seer earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Seer notifies Nasdaq of audit committee non-compliance, directors elected
- Seer director Nishar Dipchand sells shares worth $62,935
- Seer’s Proteograph Platform Enables Unprecedented 20,000-Sample Proteomics Study with Korea University to Develop AI-Driven Diagnostics for Cancers in Young Adults
- Seer Inc. unveils advanced proteomics suite
- Seer, Inc. (SEER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.10 2.22
Faixa anual
1.62 2.63
- Fechamento anterior
- 2.06
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.10
- High
- 2.22
- Volume
- 170
- Mudança diária
- 6.31%
- Mudança mensal
- 6.83%
- Mudança de 6 meses
- 27.33%
- Mudança anual
- 10.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh