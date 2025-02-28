货币 / SEER
SEER: Seer Inc - Class A
2.07 USD 0.02 (0.96%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SEER汇率已更改-0.96%。当日，交易品种以低点2.03和高点2.09进行交易。
关注Seer Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEER新闻
- Seer (SEER) Q2 Revenue Jumps 32%
- Seer, Inc. (SEER) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Seer (SEER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seer earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Seer notifies Nasdaq of audit committee non-compliance, directors elected
- Seer director Nishar Dipchand sells shares worth $62,935
- Seer’s Proteograph Platform Enables Unprecedented 20,000-Sample Proteomics Study with Korea University to Develop AI-Driven Diagnostics for Cancers in Young Adults
- Seer Inc. unveils advanced proteomics suite
- Seer, Inc. (SEER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.03 2.09
年范围
1.62 2.63
- 前一天收盘价
- 2.09
- 开盘价
- 2.03
- 卖价
- 2.07
- 买价
- 2.37
- 最低价
- 2.03
- 最高价
- 2.09
- 交易量
- 214
- 日变化
- -0.96%
- 月变化
- 0.98%
- 6个月变化
- 20.35%
- 年变化
- 4.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值