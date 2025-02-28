Währungen / SEER
SEER: Seer Inc - Class A
2.22 USD 0.02 (0.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEER hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.20 bis zu einem Hoch von 2.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seer Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SEER News
Tagesspanne
2.20 2.24
Jahresspanne
1.62 2.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.20
- Eröffnung
- 2.22
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Tief
- 2.20
- Hoch
- 2.24
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- 0.91%
- Monatsänderung
- 8.29%
- 6-Monatsänderung
- 29.07%
- Jahresänderung
- 12.12%
