Dövizler / SD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SD: SandRidge Energy Inc
11.26 USD 0.34 (2.93%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SD fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.22 ve Yüksek fiyatı olarak 11.59 aralığında işlem gördü.
SandRidge Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SD haberleri
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- SandRidge Upgraded to Outperform on Growth, Balance Sheet Strength
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- SandRidge Energy Stock: Promising Early Results From Its Operated Cherokee (NYSE:SD)
- SandRidge Energy Q2 Earnings Jump Y/Y on Higher Output, Cost Cuts
- Sandridge Energy earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brett Icahn to join SandRidge Energy’s board effective August 1
- SandRidge Energy Shareholders Approve Key Proposals
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- SandRidge Energy: Stronger Natural Gas Prices In 2025 Helps Fund Development (NYSE:SD)
Günlük aralık
11.22 11.59
Yıllık aralık
8.81 13.19
- Önceki kapanış
- 11.60
- Açılış
- 11.55
- Satış
- 11.26
- Alış
- 11.56
- Düşük
- 11.22
- Yüksek
- 11.59
- Hacim
- 578
- Günlük değişim
- -2.93%
- Aylık değişim
- -4.82%
- 6 aylık değişim
- -1.23%
- Yıllık değişim
- -7.17%
21 Eylül, Pazar