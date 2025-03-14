Währungen / SD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SD: SandRidge Energy Inc
11.60 USD 0.13 (1.11%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SD hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.55 bis zu einem Hoch von 11.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die SandRidge Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SD News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- SandRidge Upgraded to Outperform on Growth, Balance Sheet Strength
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- SandRidge Energy Stock: Promising Early Results From Its Operated Cherokee (NYSE:SD)
- SandRidge Energy Q2 Earnings Jump Y/Y on Higher Output, Cost Cuts
- Sandridge Energy earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brett Icahn to join SandRidge Energy’s board effective August 1
- SandRidge Energy Shareholders Approve Key Proposals
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- SandRidge Energy: Stronger Natural Gas Prices In 2025 Helps Fund Development (NYSE:SD)
Tagesspanne
11.55 11.79
Jahresspanne
8.81 13.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.73
- Eröffnung
- 11.79
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Tief
- 11.55
- Hoch
- 11.79
- Volumen
- 492
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- -1.94%
- 6-Monatsänderung
- 1.75%
- Jahresänderung
- -4.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K