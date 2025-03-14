Валюты / SD
SD: SandRidge Energy Inc
11.71 USD 0.16 (1.39%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SD за сегодня изменился на 1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.57, а максимальная — 11.76.
Следите за динамикой SandRidge Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SD
Дневной диапазон
11.57 11.76
Годовой диапазон
8.81 13.19
- Предыдущее закрытие
- 11.55
- Open
- 11.59
- Bid
- 11.71
- Ask
- 12.01
- Low
- 11.57
- High
- 11.76
- Объем
- 403
- Дневное изменение
- 1.39%
- Месячное изменение
- -1.01%
- 6-месячное изменение
- 2.72%
- Годовое изменение
- -3.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.