货币 / SD
SD: SandRidge Energy Inc
11.76 USD 0.05 (0.43%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SD汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点11.66和高点11.90进行交易。
关注SandRidge Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SD新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- SandRidge Upgraded to Outperform on Growth, Balance Sheet Strength
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- SandRidge Energy Stock: Promising Early Results From Its Operated Cherokee (NYSE:SD)
- SandRidge Energy Q2 Earnings Jump Y/Y on Higher Output, Cost Cuts
- Sandridge Energy earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brett Icahn to join SandRidge Energy’s board effective August 1
- SandRidge Energy Shareholders Approve Key Proposals
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- SandRidge Energy: Stronger Natural Gas Prices In 2025 Helps Fund Development (NYSE:SD)
日范围
11.66 11.90
年范围
8.81 13.19
- 前一天收盘价
- 11.71
- 开盘价
- 11.72
- 卖价
- 11.76
- 买价
- 12.06
- 最低价
- 11.66
- 最高价
- 11.90
- 交易量
- 192
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- -0.59%
- 6个月变化
- 3.16%
- 年变化
- -3.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值