Devises / SD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SD: SandRidge Energy Inc
11.26 USD 0.34 (2.93%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SD a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.22 et à un maximum de 11.59.
Suivez la dynamique SandRidge Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SD Nouvelles
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- SandRidge Upgraded to Outperform on Growth, Balance Sheet Strength
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- SandRidge Energy Stock: Promising Early Results From Its Operated Cherokee (NYSE:SD)
- SandRidge Energy Q2 Earnings Jump Y/Y on Higher Output, Cost Cuts
- Sandridge Energy earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brett Icahn to join SandRidge Energy’s board effective August 1
- SandRidge Energy Shareholders Approve Key Proposals
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- SandRidge Energy: Stronger Natural Gas Prices In 2025 Helps Fund Development (NYSE:SD)
Range quotidien
11.22 11.59
Range Annuel
8.81 13.19
- Clôture Précédente
- 11.60
- Ouverture
- 11.55
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Plus Bas
- 11.22
- Plus Haut
- 11.59
- Volume
- 578
- Changement quotidien
- -2.93%
- Changement Mensuel
- -4.82%
- Changement à 6 Mois
- -1.23%
- Changement Annuel
- -7.17%
20 septembre, samedi