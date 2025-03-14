Moedas / SD
SD: SandRidge Energy Inc
11.60 USD 0.13 (1.11%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SD para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.56 e o mais alto foi 11.79.
Veja a dinâmica do par de moedas SandRidge Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.56 11.79
Faixa anual
8.81 13.19
- Fechamento anterior
- 11.73
- Open
- 11.79
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Low
- 11.56
- High
- 11.79
- Volume
- 221
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- -1.94%
- Mudança de 6 meses
- 1.75%
- Mudança anual
- -4.37%
