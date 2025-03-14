通貨 / SD
SD: SandRidge Energy Inc
11.60 USD 0.13 (1.11%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SDの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり11.55の安値と11.79の高値で取引されました。
SandRidge Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.55 11.79
1年のレンジ
8.81 13.19
- 以前の終値
- 11.73
- 始値
- 11.79
- 買値
- 11.60
- 買値
- 11.90
- 安値
- 11.55
- 高値
- 11.79
- 出来高
- 492
- 1日の変化
- -1.11%
- 1ヶ月の変化
- -1.94%
- 6ヶ月の変化
- 1.75%
- 1年の変化
- -4.37%
