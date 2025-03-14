Divisas / SD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SD: SandRidge Energy Inc
11.73 USD 0.02 (0.17%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SD de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.66, mientras que el máximo ha alcanzado 11.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SandRidge Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SD News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- SandRidge Upgraded to Outperform on Growth, Balance Sheet Strength
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- SandRidge Energy Stock: Promising Early Results From Its Operated Cherokee (NYSE:SD)
- SandRidge Energy Q2 Earnings Jump Y/Y on Higher Output, Cost Cuts
- Sandridge Energy earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brett Icahn to join SandRidge Energy’s board effective August 1
- SandRidge Energy Shareholders Approve Key Proposals
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- SandRidge Energy: Stronger Natural Gas Prices In 2025 Helps Fund Development (NYSE:SD)
Rango diario
11.66 11.90
Rango anual
8.81 13.19
- Cierres anteriores
- 11.71
- Open
- 11.72
- Bid
- 11.73
- Ask
- 12.03
- Low
- 11.66
- High
- 11.90
- Volumen
- 248
- Cambio diario
- 0.17%
- Cambio mensual
- -0.85%
- Cambio a 6 meses
- 2.89%
- Cambio anual
- -3.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B